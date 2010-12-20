Требуется копирайтер

Требуется один или несколько человек на ведение англоязычных блогов, на постоянной основе и регулярно. Стоимость работы - 1$ за 1000. Примерно 40-50 постов в месяц, размер одного поста - около 2000 знаков. Тематики несложные (путешествия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться копиратер для написания или перевода (откуда переводить дам) статей на тему инвистиции.
Также для перевода статей на другие темы. Достаточно или сочинить или перевести автоперевочиком, взять за основу и сделать нормалюную, уникатьную статью
За тысячу символов могу предложить 1,25$. Один и двадцать пять долара.
Заинтерресованных проще писать в seodonetsk (skype)
или на почту [email protected] ( seodonetsk(dog)gmail.com )
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