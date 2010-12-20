Требуется копирайтер

Требуеться копиратер для написания или перевода (откуда переводить дам) статей на тему инвистиции.

Также для перевода статей на другие темы. Достаточно или сочинить или перевести автоперевочиком, взять за основу и сделать нормалюную, уникатьную статью

За тысячу символов могу предложить 1,25$. Один и двадцать пять долара.

Заинтерресованных проще писать в seodonetsk (skype)

или на почту [email protected] ( seodonetsk(dog)gmail.com )