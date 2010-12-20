Требуется человек, который делать лёгкий рерайт текстам, превращая их в новостные, при этом вести сюжеты. В день 2-4 новости. В 3 даю текста, результат нужен к 6-7 вечера по Москве.

Оплата 30р за новость.

Тематика – IT и телефоны.

Оплата по WM или Яндекс.Деньги – либо каждый день, либо каждую неделю.