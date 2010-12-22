Требуются авторы на сайт

Требуется один или несколько человек на ведение англоязычных блогов, на постоянной основе и регулярно. Стоимость работы - 1$ за 1000. Примерно 40-50 постов в месяц, размер одного поста - около 2000 знаков. Тематики несложные (путешествия, ...
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