Контент менеджер на новостной сайт

Если есть желающие поучаствовать - милости просим.
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Добрый день.
Готовится к открытию сайт туристических новостей со всего света.
На сайт нужен контент менеджер, для наполнения сайта интересными новостями/статьями.
Обязанности очень простые: поиск тематических новостей, рерайт, подбор картинки/иллюстрации и размещение.
Ежедневно одна новость или раз в два-три дня - две-три новости.
Плюс раз в неделю публикация статьи.
Новость - 1000-1500 знаков без пробелов.
Статья - 2500-3500 знаков без пробелов.
Оплата Webmoney.
Предлагайте приемлемую для вас цену за такую работу в ЛС.
ПС. работа на перспективу...
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