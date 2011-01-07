Нужно создать ТЗ на сайт с тематикой "Магазин подарочных сертификатов"
Рерайт описания игр
Требуется качественный рерайт описаний игр (~35т символов без пробелов).
Текст для людей.
Указывайте сроки и сумму за всю работу.
Выбранный исполнитель
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