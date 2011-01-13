Нужно написать статьи под заданную тематику

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Завершен31 заявка581 просмотр

Тема статьи:

1 продажа автозапчастей, купить автозапчасти

2 запчасти для японских автомобилей

3 неоригинальные запчасти к иномаркам, оригинальные автозапчасти

4 купить автомасло, автомасла киев, интернет магазин автомасел

5 купить дворники

6 купить автофильтры

7 купить автомобильные шины

8 купить автомобильные диски

Объем 2000-2500 символов одна статья!

Жду Ваши предложения, цена и сроки???

14 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

night-bird
40 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$54
3 дня
Все сделано качественно и в указанный срок. Большое спасибо! Надеюсь еще поработать с Вами Илона!
Осталась довольна сотрудничеством! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

night-bird
40 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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