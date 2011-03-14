Рерайт и размещение описаний спортивных товаров.

Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания.

Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики товара с Яндекс Маркета и других сайтов, далее находите фото товара и всё это размещаете через админку. (Магазин работает на Vamshop, в админке легко разобраться даже если Вы с ранее с ней не сталкивались)

Примеры: Даю ссылку - http://driada-sport.ru/index.php?productID=3972

В итоге надо описание такое как - http://muscle-market.ru/begovaja-dorozhka-correra-torneo-t-750-.html

Ссылка: http://www.sportdoma.ru/catalog/trenazher/begovaya-dorozhka/diadora_dt12/ - результат - http://muscle-market.ru/begovaja-dorozhka-diadora-dt-12-new.html

Текст должен быть хорошо читаем и понятен покупателю, указаны все необходимые характеристики и достоинства товара.

Описание должно быть хорошо отформатировано для удобного восприятия информации.

И ко всему - уникальным для поисковых систем.

Фото товаров в хорошем качестве, без посторонних надписей и логотипов.

Всего порядка 500 описаний, объем каждого 1-2 тыс. символов. Ассортимент будет постоянно расширяться, работа с дальнейшей перспективой.

На 1-ом месте качество выполнения работы, сроки важны, но не так критичны.