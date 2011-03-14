Рерайт и размещение описаний спортивных товаров.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок504 просмотра

Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания.

Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики товара с Яндекс Маркета и других сайтов, далее находите фото товара и всё это размещаете через админку. (Магазин работает на Vamshop, в админке легко разобраться даже если Вы с ранее с ней не сталкивались)

Примеры: Даю ссылку - http://driada-sport.ru/index.php?productID=3972

В итоге надо описание такое как - http://muscle-market.ru/begovaja-dorozhka-correra-torneo-t-750-.html

Ссылка: http://www.sportdoma.ru/catalog/trenazher/begovaya-dorozhka/diadora_dt12/ - результат - http://muscle-market.ru/begovaja-dorozhka-diadora-dt-12-new.html

Текст должен быть хорошо читаем и понятен покупателю, указаны все необходимые характеристики и достоинства товара.

Описание должно быть хорошо отформатировано для удобного восприятия информации.

И ко всему - уникальным для поисковых систем.

Фото товаров в хорошем качестве, без посторонних надписей и логотипов.

Всего порядка 500 описаний, объем каждого 1-2 тыс. символов. Ассортимент будет постоянно расширяться, работа с дальнейшей перспективой.

На 1-ом месте качество выполнения работы, сроки важны, но не так критичны.

HTML
14 лет назад
Ageev-Serj
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
$500
30 дней
Рерайт и размещение описаний для спортивного интернет магазина выполнены на высоком уровне и в кратчайшие сроки. Сотрудничеством доволен.
Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг

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