Необходимо написать статьи для сайта строительной компании на темы: ремонт, дизайн и т.д.
Рерайт и размещение описаний спортивных товаров.
Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания.
Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики товара с Яндекс Маркета и других сайтов, далее находите фото товара и всё это размещаете через админку. (Магазин работает на Vamshop, в админке легко разобраться даже если Вы с ранее с ней не сталкивались)
Примеры: Даю ссылку - http://driada-sport.ru/index.php?productID=3972
В итоге надо описание такое как - http://muscle-market.ru/begovaja-dorozhka-correra-torneo-t-750-.html
Ссылка: http://www.sportdoma.ru/catalog/trenazher/begovaya-dorozhka/diadora_dt12/ - результат - http://muscle-market.ru/begovaja-dorozhka-diadora-dt-12-new.html
Текст должен быть хорошо читаем и понятен покупателю, указаны все необходимые характеристики и достоинства товара.
Описание должно быть хорошо отформатировано для удобного восприятия информации.
И ко всему - уникальным для поисковых систем.
Фото товаров в хорошем качестве, без посторонних надписей и логотипов.
Всего порядка 500 описаний, объем каждого 1-2 тыс. символов. Ассортимент будет постоянно расширяться, работа с дальнейшей перспективой.
На 1-ом месте качество выполнения работы, сроки важны, но не так критичны.
Выбранный исполнитель
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