Ageev-Serj

Сергей Ageev-Serj

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Получение данных из формы

    Есть форма расчета доставки – http://www.vsemayki.ru/deliverytype Задача сделать возможность получать данные из этой формы на моем сайта. Т.е. пользователь также вводит название города и видит типы доставки, их стоимость и сроки. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется помощник оптимизатора

    На удаленную работу требуется помощник оптимизатора. Обязанности: Подбор ключевых слов для продвижения сайта. контент-менеджмент (добавление статей и товаров в интернет магазины, заказ и проверка статей у ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется верстка шаблона под Joostina

    Есть псд макет сайта, необходима верстка и адаптация шаблона под cms Joostina 1.3.0 Интересуют сроки и цена на данную работу. Предпочтение исполнителям с выполненными примерами аналогичной работы.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется шаблон для Joostina

    Требуется шаблон для Joostina 1.3.0.4 Компания занимается изготовлением алюминиевых конструкций, соответственно шаблон должен быть с подходящим дизайном. Предпочтительны светлые тона. Интересует стоимость и сроки разработки ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт и размещение описаний спортивных товаров.

    Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания. Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Рерайт и размещение описаний спортивных товаров.
HTML
Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рерайт и размещение описаний для спортивного интернет магазина выполнены на высоком уровне и в кратчайшие сроки. Сотрудничеством доволен.
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