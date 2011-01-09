Ageev-Serj

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На удаленную работу требуется помощник оптимизатора. Обязанности: Подбор ключевых слов для продвижения сайта. контент-менеджмент (добавление статей и товаров в интернет магазины, заказ и проверка статей у ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть псд макет сайта, необходима верстка и адаптация шаблона под cms Joostina 1.3.0 Интересуют сроки и цена на данную работу. Предпочтение исполнителям с выполненными примерами аналогичной работы.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется шаблон для Joostina 1.3.0.4 Компания занимается изготовлением алюминиевых конструкций, соответственно шаблон должен быть с подходящим дизайном. Предпочтительны светлые тона. Интересует стоимость и сроки разработки ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим рерайт и размещение описаний спортивных тренажеров, аксессуаров и питания. Я даю ссылки на товары, которые необходимо размещать. Вы делаете рерайт описания, если по ссылке мало информации, то добавляете характеристики ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад