Требуется заполнить сайт http://imperia-zvuka.ru/ ( работает на CMS-3) текстовой информацией и фотографиями (указать к ним путь), обьем -20-30 страниц (текстовая информация и фото есть ) + небольшая корретировка + возможно несколько банеров мелкие ...
Требуется шаблон для Joostina
Требуется шаблон для Joostina 1.3.0.4
Компания занимается изготовлением алюминиевых конструкций, соответственно шаблон должен быть с подходящим дизайном.
Предпочтительны светлые тона.
Интересует стоимость и сроки разработки шаблона.
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