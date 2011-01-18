Требуется шаблон для Joostina

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок155 просмотров

Требуется шаблон для Joostina 1.3.0.4

Компания занимается изготовлением алюминиевых конструкций, соответственно шаблон должен быть с подходящим дизайном.

Предпочтительны светлые тона.

Интересует стоимость и сроки разработки шаблона.

14 лет назад
Ageev-Serj
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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