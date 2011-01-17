Верстка PSD макета

Добрый день. Необходимо сверстать и внедрить базовый функционал интернет-магазина для двух сайтов. Исходные условия следующие: 1. Содержательно сайты представляют из себя практически полный аналог вот этого сайта: http://heelmate.ru 2. Дизайн обоих сайтов ...