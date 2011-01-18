Нужна верстка одной страницы в html

Очень довольна работой Владимира. Отзывчивый, грамотный и вежливый исполнитель. Вся работы была выполнена в срок. Код аккуратный, кроссбраузерный, выполнен со всеми моими требованиями. Спасибо большое за работу, буду обращаться еще!