Дизайн и верстка интернет-магазина

Интернет магазин детской одежды.

Необходимо модифицировать существующий дизайн (исходники в psd) – изменить логотип (есть новый в векторе), стилизовать шапку и возможно некоторые элементы под новый логотип, сменить шрифтовую палитру на более строгую, нарисовать элементы управления типа фильтры, дорисовать дизайн недостающих страниц. Две существующие страницы прилагаю.

Всего нужно сделать дизайн 7 страниц: Главная, каталог, карточка продукта, корзина, регистрация, контакты, о магазине.

Концепция дизайна главной страницы такова:

Концепция каталога:

Необходим дизайн для следующих фильтров:

o Наименование

o Признак пола: мальчик, девочка, унисекс.

o Хит продаж: да, нет.

o Цвета: (справочник нужен) - указывается несколько

o Брэнд: (справочник)

o Сезон: справочник

o Размер: справочник – указывается несколько

o Артикул: (текст)

o Возраст: значение от и до

o Классификатор: майки, трусы и т.п. Берется за основу построения меню.

o Рост (значения от и до)

Кроме того прилагаю ТЗ на сам сайт.

Необходимо выполнить задачи по дизайну и по кросс-браузерной верстке.

Бюджет - 7000 WMR,

вся полная инфа в прикрепленном файле