Доброго времени суток ув. Фрилансеры. Ищу адекватного специалиста для выполнения проекта. Человека ищу с перспективой дальнейшего сотрудничества. К сожалению мой прошлый верстальщик нашел постоянную работу(. Суть проекта. Есть ...
Дизайн и верстка интернет-магазина
Интернет магазин детской одежды.
Необходимо модифицировать существующий дизайн (исходники в psd) – изменить логотип (есть новый в векторе), стилизовать шапку и возможно некоторые элементы под новый логотип, сменить шрифтовую палитру на более строгую, нарисовать элементы управления типа фильтры, дорисовать дизайн недостающих страниц. Две существующие страницы прилагаю.
Всего нужно сделать дизайн 7 страниц: Главная, каталог, карточка продукта, корзина, регистрация, контакты, о магазине.
Концепция дизайна главной страницы такова:
Концепция каталога:
Необходим дизайн для следующих фильтров:
o Наименование
o Признак пола: мальчик, девочка, унисекс.
o Хит продаж: да, нет.
o Цвета: (справочник нужен) - указывается несколько
o Брэнд: (справочник)
o Сезон: справочник
o Размер: справочник – указывается несколько
o Артикул: (текст)
o Возраст: значение от и до
o Классификатор: майки, трусы и т.п. Берется за основу построения меню.
o Рост (значения от и до)
Кроме того прилагаю ТЗ на сам сайт.
Необходимо выполнить задачи по дизайну и по кросс-браузерной верстке.
Бюджет - 7000 WMR,
вся полная инфа в прикрепленном файле
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $32
Добрый день всем. нужно сверстать сайт по готовому дизайну. Чтобы получился шаблон для джумлы 1.5. натягивать на джумлу не надо. Только сверстатьЗакрыт14 лет назад
Надо скруглить углы. Сам могу просто времени нет заниматься. Сделать надо сегодня. Бюджет 5$. Углы в таблице. Движок джомла т.е. доработка вёрстки.Завершен14 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу так чтобы некоторые блоки могли бы сворачиваться и разворачиваться при клике. А некоторые картинки могли бы увеличиваться и уменьшаться при клике. ЦМС Joomla Исходники в PSD ...Завершен14 лет назад
Нужно подогнать сайт под IE7,8 Chrome, Opera. Работы немного там несколько мелочей. http://avd.in.ua/ Пишите цену и срокHTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
http://xn----7sbabdexcvc7a4dbxd1f4c.xn--p1ai/ - вот сайт на Джумле. В IE футер отъезжает со своего законного места. Нужно подправить. Называйте цену и срок.Завершен14 лет назад
Есть магазин http://econice.ru - надо поработать с версткой, а именно в левую колонку пару вещей добавить. Просьба писать только людям знакомым с oscommerceHTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Макет - тифф, 1 страница с 2 полями, 2 - типа таблички 3х3, только в полях наборы картинокHTML-верстка18 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется документ - 6 страниц в PDF-формате (таблицы + рисунки). Требуется сформировать аналогичный "чистый" HTML(xHTML)-код. Верстка макета не требуется! Нужно сформировать только "контент". На выходе - 1 страница HTML-кода, которая в ...Завершен14 лет назад
Нужно внести несколько изменений на сайты: 1) Сайт на джумле, нужно: - на 1 странице вместо флеш поставить статическую картинку - на 14 страницах настроить ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад