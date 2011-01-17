Перевести содержимое документа PDF (табл.) в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок239 просмотров

Имеется документ - 6 страниц в PDF-формате (таблицы + рисунки). Требуется сформировать аналогичный "чистый" HTML(xHTML)-код. Верстка макета не требуется! Нужно сформировать только "контент".

На выходе - 1 страница HTML-кода, которая в дальнейшем будет вставлена между шапкой и подвалом сайта.

Требования к коду просты:

Таблицы:

- Тэг table выглядит так:

(ничего лишнего)

- первый ряд всех таблиц содержит ЗНАЧЕНИЕ (внутри никаких , align и тд)

- внутри таблицы тэги чередуются: )

- ширина элементов td не указывается;

- большинство ячеек содержит только ЗНАЧЕНИЕ (аналогично, никаких атрибутов align,

)

- часть ячеек (первая колонка в таблицах "габариты") выравнивается по горизонтали (align="center")

- часть ячеек выравнивается по вертикали (style="vertical-align:middle") - "Вода", "Газ"

Рисунки:

- располагаются относительно корня сайта в каталоге "images":

- имеют атрибуты alt=""

Текст:

- абзацы содержат "чистое" форматирование (

), никаких style="mso... и тд

- если в тексте имеется маркированный|нумерованный список, в HTML-разметке он оформляется соответственно (

    или
      )

HTML
14 лет назад
ivan-lev
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена оперативно и качественно. Разумная инициатива и вопросы по существу подтверждают хорошее владение материалом. Очень ответственный подход к работе.
С Иваном очень приятно работать.Четкое ТЗ. Культура общения. Моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад

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