Перевести содержимое документа PDF (табл.) в HTML

Имеется документ - 6 страниц в PDF-формате (таблицы + рисунки). Требуется сформировать аналогичный "чистый" HTML(xHTML)-код. Верстка макета не требуется! Нужно сформировать только "контент".

На выходе - 1 страница HTML-кода, которая в дальнейшем будет вставлена между шапкой и подвалом сайта.

Требования к коду просты:

Таблицы:

- Тэг table выглядит так:

(ничего лишнего)

- первый ряд всех таблиц содержит ЗНАЧЕНИЕ (внутри никаких , align и тд)

- внутри таблицы тэги чередуются: )

- ширина элементов td не указывается;

- большинство ячеек содержит только ЗНАЧЕНИЕ (аналогично, никаких атрибутов align,

)

- часть ячеек (первая колонка в таблицах "габариты") выравнивается по горизонтали (align="center")

- часть ячеек выравнивается по вертикали (style="vertical-align:middle") - "Вода", "Газ"

Рисунки:

- располагаются относительно корня сайта в каталоге "images":

- имеют атрибуты alt=""

Текст:

- абзацы содержат "чистое" форматирование (

), никаких style="mso... и тд

- если в тексте имеется маркированный|нумерованный список, в HTML-разметке он оформляется соответственно (