Доработки на двух сайтах

Нужно внести несколько изменений на сайты:

1) Сайт на джумле, нужно:

- на 1 странице вместо флеш поставить статическую картинку

- на 14 страницах настроить переходы в галерею (сейчас ссылки не проставлены)

- убрать одно предложение, либо сделать его невидимым

2) Сайт на модиксе, нужно:

- поменять пару картинок

- заменить пару слов

Это нужно сделать до понедельника.

Оплата по факту, пишите Ваши предложения и стоимость!