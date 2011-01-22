После обновления до версии 1.1.6 отображение товара стало кривым, теперь описание товара разделилось на 2 части слева маленькая картинка а справа текст, и добавилась голубая форма для кнопки "купить"
Сверстать из ПСД в ХТМЛ. Сложный шаблон
Здравствуйте
Необходимо необходимо сверстать сложный шаблон из ПСД в ХТМЛ
Нужно применение jqwery
бюджет 100 долл
В личку писать не надо.
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