Думаешь, что умеешь верстать сайты под Joomla + VM? Тогда для тебя есть работа. www.smartsmell.ru - нужно порезать и натянуть на движок новый макет. Стоит учесть также то, что изменений в нем ...
Правка выпадающего меню
Здравствуйте, нужно подправить горизонтальное меню на сайте magaudio.biz таким образом, чтобы при наведении на пункт Продукция \ Акустические системы \ MD серия содержимое меню не лезло под страницу, а отображалось нормально. То есть, чтобы в не зависимости от того, насколько длинный перечень продукции меню отображалось и работало нормально.
Ваши предложения по строкам и ценам. Оплата гарантирована.
UPDATED: Кроме того вылезла проблема со страницей 404, там тоже нужно подправить верстку,.. указать мин. высоту страницы.
Выбранный исполнитель
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