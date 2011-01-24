Правка выпадающего меню

Здравствуйте, нужно подправить горизонтальное меню на сайте magaudio.biz таким образом, чтобы при наведении на пункт Продукция \ Акустические системы \ MD серия содержимое меню не лезло под страницу, а отображалось нормально. То есть, чтобы в не зависимости от того, насколько длинный перечень продукции меню отображалось и работало нормально.

Ваши предложения по строкам и ценам. Оплата гарантирована.

UPDATED: Кроме того вылезла проблема со страницей 404, там тоже нужно подправить верстку,.. указать мин. высоту страницы.