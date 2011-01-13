Необходимо натянуть дизайн на WordPress. И конечно же настроить или дописать или найти необходимые модули и виджеты.

Желательно исполнитель с Украины (удобней платить по приват24), но можно и WebMoney, но без предоплаты (но можно СБС).

В аттаче скрин дизайна и функционала.