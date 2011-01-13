Изменить цвет ссылок в меню в шаблоне Joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок185 просмотров

В CSS главное меню, по всей видимости, унаследовало откуда-то стили, и я из-за этого не могу изменить стиль меню, так как мои установки color:# не имеют эффекта. Нужно изменить цвет ссылок меню и сделать их жирными. При этом вся верстка и стили должны остаться прежними, то есть изменения должны коснуться только этого меню. Также вы должны будете сказать мне, где задавать стили для этого меню, так как я могу захотеть поэкспериментировать с цветами.

CSSJoomla
14 лет назад
Teleport
Кирилл 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Быстро и четко, со всеми объяснениями, как я и просил. Спасибо.
Результат достигнут, с оплатой без проблем. Сотрудничать можно - нужно)

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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