Изменить цвет ссылок в меню в шаблоне Joomla

В CSS главное меню, по всей видимости, унаследовало откуда-то стили, и я из-за этого не могу изменить стиль меню, так как мои установки color:# не имеют эффекта. Нужно изменить цвет ссылок меню и сделать их жирными. При этом вся верстка и стили должны остаться прежними, то есть изменения должны коснуться только этого меню. Также вы должны будете сказать мне, где задавать стили для этого меню, так как я могу захотеть поэкспериментировать с цветами.