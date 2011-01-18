Сверстать шаблон под Joomla

Необходимо установить joomla на хост и свертать простой шаблон (jpg - в приложении, psd - вышлю исполнителю).

Шаблон должен быть тянущимся (по высоте). По горизонтали - тянется только цветной фон.

Небольшие изменения в шаблоне не возбраняются. (например пункты меню сделать текстовыми,а не картинками, или уменьшить размер шапки, чтобы можно было уместить шаблон в разрешение 1024х ).

Страницы можно не создавать - просто обозначить область меню и создать несколько пунктов для наглядности.

Оплата WM - моментальная, но строго по факту выполнения - завтра с 9:00 до 19:00 по мск.

На счет честности - можете не сомневаться (см. отзывы)