Сверстать шаблон под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок292 просмотра

Необходимо установить joomla на хост и свертать простой шаблон (jpg - в приложении, psd - вышлю исполнителю).

Шаблон должен быть тянущимся (по высоте). По горизонтали - тянется только цветной фон.

Небольшие изменения в шаблоне не возбраняются. (например пункты меню сделать текстовыми,а не картинками, или уменьшить размер шапки, чтобы можно было уместить шаблон в разрешение 1024х ).

Страницы можно не создавать - просто обозначить область меню и создать несколько пунктов для наглядности.

Оплата WM - моментальная, но строго по факту выполнения - завтра с 9:00 до 19:00 по мск.

На счет честности - можете не сомневаться (см. отзывы)

Joomla
14 лет назад
Ales-Kras
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо! Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в указанные сроки! Ничего не пришлось менять, доделывать и переделывать. Требуемый результат был достигнут с первого раза. Помимо всего прочего исполнитель ответил на все вопросы, возникшие в ходе ознакомления с проделанной работой. Постоянно был на связи. Рекомендую!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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