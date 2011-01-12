Перевод действующего магазина на shop script

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки120 просмотров

Требуется программист с опытом работы с шопскриптом от вебасиста.

Нужно перевести действующий магазин на этот движок.

сайт : magicbay . ru

Из очевидных задач:

1. подготовить .htaccess файл с редиректами (товары, каталоги, статьи).

2. перенести базу товаров и статей на новый движок (50 статей, 1500 товаров)

3. натянуть дизайн на шопскрипт

4. допилить функционал:

а) отобржаение в отдельной категории последних 50 добавленных в магазин товаров

б) на всех страницах – отображение случайного товара

в) отображение в карточке товара "предыдущий-следующий товар"

г) отображение в карточке товара соседних товаров в этой категории

по ходу работ скорее всего возникнут еще задачки, они будут обсуждаться и оплачиваться естественно отдельно. После перевода будем дописывать модули и расширять функционал, хочется сразу настроиться на долгое и продуктивное сотрудничество.

Версия шопскрипта лицензионная поэтому все изменения в модулях не должны ломаться при выходе обновлений.

Похожих проектов у меня много, поэтому было бы очень приятно найти исполнителя для длительного сотрудничества, необходимое качество это надежность, уход со связи категорически недопустим.

14 лет назад
root1982
Олег 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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