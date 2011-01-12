Сверстать дизайн psd на joomla главная страница и внутренняя. Если будет все нормально буду еще подкидывать работу такого рода. Обязательно связь через скайп, айсикью нет. скайп - brndcrte
Перевод действующего магазина на shop script
Требуется программист с опытом работы с шопскриптом от вебасиста.
Нужно перевести действующий магазин на этот движок.
сайт : magicbay . ru
Из очевидных задач:
1. подготовить .htaccess файл с редиректами (товары, каталоги, статьи).
2. перенести базу товаров и статей на новый движок (50 статей, 1500 товаров)
3. натянуть дизайн на шопскрипт
4. допилить функционал:
а) отобржаение в отдельной категории последних 50 добавленных в магазин товаров
б) на всех страницах – отображение случайного товара
в) отображение в карточке товара "предыдущий-следующий товар"
г) отображение в карточке товара соседних товаров в этой категории
по ходу работ скорее всего возникнут еще задачки, они будут обсуждаться и оплачиваться естественно отдельно. После перевода будем дописывать модули и расширять функционал, хочется сразу настроиться на долгое и продуктивное сотрудничество.
Версия шопскрипта лицензионная поэтому все изменения в модулях не должны ломаться при выходе обновлений.
Похожих проектов у меня много, поэтому было бы очень приятно найти исполнителя для длительного сотрудничества, необходимое качество это надежность, уход со связи категорически недопустим.
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