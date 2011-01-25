Сверстать дизайн psd joomla

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок295 просмотров

Сверстать дизайн psd на joomla главная страница и внутренняя. Если будет все нормально буду еще подкидывать работу такого рода. Обязательно связь через скайп, айсикью нет. скайп - brndcrte

Joomla
14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

m_kravets
Михаил 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Михаил очень серьезный и ответственный исполнитель, сделал верстку одного сайта, сразу заказал у него верстку второго. Работу делает аккуратно!
Серьезный и приятный человек. Культурный и пунктуальный. Из такими людьми очень приятно работать. Качествено ставит требование. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Рекомендую! Моя оценка - отлично!

Заявки фрилансеров

m_kravets
Михаил 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка

    Нужен верстальщик - ответственно подходящий к поставленной задаче; - доступный в сети хотя бы несколько часов в день; - понимающий, что такое семантическая верстка; Необходим опыт: - верстка ...

    HTMLJavaScriptWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Натяжка шаблона на UMI CMS

    Шаблон натянут на Zen_Cart нужно либо переделать на UMI его либо заново сверстать полностью. Ссылка в личку Есть все исходники.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн и html верстка для интернет магазина

    Нужно создать дизайн для интернет магазина электроники, вместе с версткой HTML. Минимальное количество графики. Верстка DIV+CSS. Рисовать ничего сверхъестественного не нужно! Главное правильное сочетание цветов и удобное расположение элементов.

    CSSHTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка 1 странички

    $50

    Здравствуйте необходима верстка странички в html, по срокам до 18.00. Ознакомиться с макетом можно в приложении

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка html страниц.

    $17

    Требуется сверстать 2 страницы на html. Предыдущий исполнитель пропал. И не отзывается нигде. При выборе исполнителя - предоставлю ему вёрстку предыдущего исполнителя, если будет нужда. Хотя она там корявая до безобразия. Навигацию вертикальную верстать ...

    HTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка шаблона для Joomla

    Нобходимо: 1. Сделать дизайн сайта по аналогии с http://aznur.az/. 2. Сверстать его для Joomla. Жду ваших предложений по цене и срокам. Предложение оставлять по каждому пункту отдельно. Наличие парфолио приветствуется. ...

    Joomla
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внедрить готовую верстку в CMS

    $100

    Сайт написан с помощью CMS Sapid v1.2.3 $Revision: 390 $, весь дизайн хранится в xml файлах. Всего 65 страниц. Доступ через svn Пример xml файла в приложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка из PSD

    Нужно сверстать из PSD кроссбраузерный, валдный xhtml. Скрин PSD прилагается цену и портфолио.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка верстки

    Необходимо поправить верстку у сайта «Лаборатория Тюнинга» http://labtuning.com/ Построен на: - Joomla 1.5.22 (шаблон - JaZeolite II) - VirtueMart 1.1.6 - Community Builder 1.2.2 ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад