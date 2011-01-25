Сверстать дизайн psd joomla

Требуется сверстать 2 страницы на html. Предыдущий исполнитель пропал. И не отзывается нигде. При выборе исполнителя - предоставлю ему вёрстку предыдущего исполнителя, если будет нужда. Хотя она там корявая до безобразия. Навигацию вертикальную верстать ...