m_kravets

Михаил m_kravets

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

• XHTML,HTML5;

• CSS;

• JavaScript(jQuery,Ajax);

• PHP(+mySQL, CMS(Joomla,WordPress));

Портфолио:

http://www.fwsb.de

http://www.swub.de

Отзывы заказчиков

BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Сверстать дизайн psd joomla
Joomla
Михаил очень серьезный и ответственный исполнитель, сделал верстку одного сайта, сразу заказал у него верстку второго. Работу делает аккуратно!
Серьезный и приятный человек. Культурный и пунктуальный. Из такими людьми очень приятно работать. Качествено ставит требование. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Рекомендую! Моя оценка - отлично!
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