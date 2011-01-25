• XHTML,HTML5;
• CSS;
• JavaScript(jQuery,Ajax);
• PHP(+mySQL, CMS(Joomla,WordPress));
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Михаил очень серьезный и ответственный исполнитель, сделал верстку одного сайта, сразу заказал у него верстку второго. Работу делает аккуратно!
Ответный отзыв
Серьезный и приятный человек. Культурный и пунктуальный. Из такими людьми очень приятно работать. Качествено ставит требование. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Рекомендую! Моя оценка - отлично!