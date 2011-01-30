Натяжка шаблона на UMI CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки454 просмотра

Шаблон натянут на Zen_Cart нужно либо переделать на UMI его либо заново сверстать полностью.

Ссылка в личку

Есть все исходники.

14 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$120
3 дня
Отлично сделал свою работу,хорошо знает своё дело и хороший человек.Буду сотрудничать в дальнейшем.
Спасибо за предоставленную работу задача была не с простых но поэтапно все было сделано! всем рекомендую Михаила как ответственного заказчика +10!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн и html верстка для интернет магазина

    Нужно создать дизайн для интернет магазина электроники, вместе с версткой HTML. Минимальное количество графики. Верстка DIV+CSS. Рисовать ничего сверхъестественного не нужно! Главное правильное сочетание цветов и удобное расположение элементов.

    CSSHTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка 1 странички

    $50

    Здравствуйте необходима верстка странички в html, по срокам до 18.00. Ознакомиться с макетом можно в приложении

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка html страниц.

    $17

    Требуется сверстать 2 страницы на html. Предыдущий исполнитель пропал. И не отзывается нигде. При выборе исполнителя - предоставлю ему вёрстку предыдущего исполнителя, если будет нужда. Хотя она там корявая до безобразия. Навигацию вертикальную верстать ...

    HTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка шаблона для Joomla

    Нобходимо: 1. Сделать дизайн сайта по аналогии с http://aznur.az/. 2. Сверстать его для Joomla. Жду ваших предложений по цене и срокам. Предложение оставлять по каждому пункту отдельно. Наличие парфолио приветствуется. ...

    Joomla
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внедрить готовую верстку в CMS

    $100

    Сайт написан с помощью CMS Sapid v1.2.3 $Revision: 390 $, весь дизайн хранится в xml файлах. Всего 65 страниц. Доступ через svn Пример xml файла в приложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка из PSD

    Нужно сверстать из PSD кроссбраузерный, валдный xhtml. Скрин PSD прилагается цену и портфолио.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка верстки

    Необходимо поправить верстку у сайта «Лаборатория Тюнинга» http://labtuning.com/ Построен на: - Joomla 1.5.22 (шаблон - JaZeolite II) - VirtueMart 1.1.6 - Community Builder 1.2.2 ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать на CSS имеющийся сайт

    Есть сайт http://itprogress.ru/ Свёрстан он ужасно на голом HTML и таблицах. Задача — переверстать главную и внутренние страницы на CSS, сохранив внешний облик сайта. Может быть, где-то с небольшими изменениями. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется верстка

    Имеется картинка-шаблон, по которой нужно создать стиль css а также сверстать саму страницу в шаблонизаторе smarty. Все элементы стиля (тень, закругления и т.д.) должны быть помещены в css(все элементы имеются, нужно их корректно ...

    CSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад