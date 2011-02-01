Внедрить готовую верстку в CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки295 просмотров

Сайт написан с помощью CMS Sapid v1.2.3 $Revision: 390 $, весь дизайн хранится в xml файлах. Всего 65 страниц.

Доступ через svn

Пример xml файла в приложении

14 лет назад
choko
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Amirov
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
7 дней
Отличный исполнитель! Замечательно и быстро справился с поставленной задачей. Всем рекомендую!
Приятно было работать, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Amirov
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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