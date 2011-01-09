Есть 2 дизайна для vbulletin 3.8 Один в PSD + шаблон для 3.8 Второй только шаблон для 3.8 Оба нужно натянуть на vbulletin 4 suite
Чистка кода сайта на платформе Blogger
Нужно почистить код (авторский шаблон с доработками) на платформе blogger, html + скрипты. Без вирусов. Задача - уменьшить размер и оптимизировать в целом, убрать мусор. Сайт на украинском языке.
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