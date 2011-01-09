6 Шаблонов под ДЛЕ

Здравствуйте, ищу исполнителя для разработки 6 шаблонов на ДЛЕ, тема спорт 4 сайта, музыка 2 сайта.

Что нужно сделать.

1) Разработать дизайн шаблона

2) Сверстать шаблон ДЛЕ

3) Дописать необходимые модули для сайта если будет необходимость.

Требования

1) Легкий не напрягающий дизайн без излишней графики (индивидуальныйдля каждого сайта)

2) Только блочная верстка

3) Валидность и кроссбраузерность (мозила, опера, гугл хром, ИЕот 6 и выше )

Более четкое ТЗ по каждому шаблону выбраному исполнителю.

Интересует только весь цикл работ, предложения типа Нарисую только дизайн не рассматриваю.

Критерии выбора исполнителя, отсортированы по важности.

1) Комуникабельность в общении.

2) Опыт работы и наличее отзывов . + Если есть опыт работы с ДЛЕ

3) Цена вопроса

4) Скорость работы

Жду Ваших предложений. Через 3 дня проанализирую поступившие и отпишу тем кто заинтересовал. Спасибо.