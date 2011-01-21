Добрый день. Есть сайт, есть макет уже натянутый на joomla. Макет http://vjoomla.ru/blogs/item/244-jp-genesis.html Необходимо его доработать, а именно сделать следующие: 1. "Главное меню" перенести вправо. 2. Блок с контентом в ...
Доделать сайт
Требуется программист-верстальщик, способный нарезать и залить на сайт новый дизайн, а также сделать изменения для сайта. Цена договорная.
Выбранный исполнитель
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