Доделать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок264 просмотра

Требуется программист-верстальщик, способный нарезать и залить на сайт новый дизайн, а также сделать изменения для сайта. Цена договорная.

14 лет назад
Marsell_VD
Стас 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличный программист, выполнил все быстро, четко и качественно. Планирую и в дальнейшем обращаться к данному исполителю.

Заявки фрилансеров

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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