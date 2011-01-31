Сайт www.ip96.ru, Joomla 1.5.17, стандартный шаблон Ja_purity Необходимо сделать так, что бы при просмотре этого сайта с нетбука 10", главная его страница отбражалась нормально, без наползания(смещения) правой колонки с модулями, и отображение страниц остальных ...
Сверстать шаблон для DLE
Нужно из psd сделать шаблон для движка DLE. вот старый сайт http://www.prosushka.ru/
Всего 4 страницы, две из которых идентичны.
Верстка резиновая до 1280.
Вот странички.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4401/cahess.22/0_58ac9_50139bd7_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4807/cahess.22/0_58aca_5b4a3c94_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/cahess.22/0_58acb_9865a299_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5207/cahess.22/0_58ad0_2b5b673c_orig
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