Вёрстка платника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок138 просмотров

Необходимо хорошо, валидно, чисто сверстать макет платника на divах. 1 главная + 2 внутренние страницы. Интересует цена и сроки. и как у вас заказать вёрстку. оплата вебмани.

14 лет назад
inteso
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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