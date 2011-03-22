Как всегда отличная работа! Что приятно, что Николай всегда знает, что и как лучше сделать и наши мнения совпадают. Не надо терять время на поправки, он делает все аккуратно и до мелочей, чего не хватает многим фрилансерам. Будем работать и дальше!