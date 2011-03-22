- ООП, MVC;
- HTML, HTML5
- CSS3, Scss
- JavaScript, Vuejs, AJAX, jQuery
- PHP
- MySQL
- Wordpress + woocommerce
- Drupal + Commerce
- Joomla + Virtuemart
- Magento
- PrestaShop
- osCommerce
- Laravel, Symfony PHP Framework
- Bootstrap, Uikit Framework
- Проектирование с помощью Photoshop / Adobe XD
- быстрое и качественное выполнение проекта
- превосходное чувство стиля и вкуса
- идеальное понимание клиентов
- поддержка и быстрая реакция
- управление и определение приоритетов проектов в сжатые сроки
Разработка сайтов, брендинг, поддержка от labdesign
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
Как всегда отличная работа! Что приятно, что Николай всегда знает, что и как лучше сделать и наши мнения совпадают. Не надо терять время на поправки, он делает все аккуратно и до мелочей, чего не хватает многим фрилансерам. Будем работать и дальше!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, было комфортно и интересно работать над проектом.
$100
10 баллов
13 лет назад
Все сделал как нужно
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно было работать, после выполнения работы сразу все оплатил.
$50
10 баллов
13 лет назад
Спасибо! Все понравилось, квалифицированный фрилансер, советую другим и планирую обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую.
$70
10 баллов
13 лет назад
Второй раз обратилась к Николаю. Опять же довольна выполненной работой. Все сделано до мелочей. Рекомендую, как отличного специалиста.
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Ириной, доволен сотрудничеством.
$100
10 баллов
13 лет назад
Благодарна Николаю за отлично выполненную работу! Сделал все согласно ТЗ и даже больше. Всегда на связи, отвечал на все вопросы, помог разобраться с админкой. Хороший специалист и ответственный человек. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Приятно работать с Ириной, четкие интересные задачи, по завершению работ были получены деньги, всем рекомендую.
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