Amirov

Николай Amirov

 
37 летУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

- ООП, MVC;

- HTML, HTML5

- CSS3, Scss

- JavaScript, Vuejs, AJAX, jQuery

- PHP

- MySQL

- Wordpress + woocommerce

- Drupal + Commerce

- Joomla + Virtuemart

- Magento

- PrestaShop

- osCommerce

- Laravel, Symfony PHP Framework

- Bootstrap, Uikit Framework

- Проектирование с помощью Photoshop / Adobe XD

- быстрое и качественное выполнение проекта

- превосходное чувство стиля и вкуса

- идеальное понимание клиентов

- поддержка и быстрая реакция

- управление и определение приоритетов проектов в сжатые сроки

Разработка сайтов, брендинг, поддержка от labdesign

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLJoomlaBootstrapWooCommerceDrupalMagentoPrestashopjQueryAjaxVirtuemartSCSSSymfonyPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
Need4Speed
45 летПольша
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Сделать сайт-копию на joomla или drupal
Как всегда отличная работа! Что приятно, что Николай всегда знает, что и как лучше сделать и наши мнения совпадают. Не надо терять время на поправки, он делает все аккуратно и до мелочей, чего не хватает многим фрилансерам. Будем работать и дальше!
Очень доволен сотрудничеством, было комфортно и интересно работать над проектом.
Ответный отзыв
bl00d
Россия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Найти и установить дизайны osCommerce 3.0.1
Все сделал как нужно
Отличный заказчик, приятно было работать, после выполнения работы сразу все оплатил.
Ответный отзыв
lc_alexus
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Изменить шапку сайта, заменить позиции модулей
Спасибо! Все понравилось, квалифицированный фрилансер, советую другим и планирую обращаться в дальнейшем.
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Need4Speed
45 летПольша
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Адаптировать joomla-шаблон
Второй раз обратилась к Николаю. Опять же довольна выполненной работой. Все сделано до мелочей. Рекомендую, как отличного специалиста.
Второй раз работаю с Ириной, доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Need4Speed
45 летПольша
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Установка и настройка шаблона osCommerce
Благодарна Николаю за отлично выполненную работу! Сделал все согласно ТЗ и даже больше. Всегда на связи, отвечал на все вопросы, помог разобраться с админкой. Хороший специалист и ответственный человек. Буду обращаться еще.
Приятно работать с Ириной, четкие интересные задачи, по завершению работ были получены деньги, всем рекомендую.
Ответный отзыв
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