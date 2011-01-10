Вёрстка html страниц.

Требуется сверстать 2 страницы на html.

Предыдущий исполнитель пропал. И не отзывается нигде. При выборе исполнителя - предоставлю ему вёрстку предыдущего исполнителя, если будет нужда. Хотя она там корявая до безобразия. Навигацию вертикальную верстать не надо.

Если возникают вопросы по min-width: 990px; max-width: 1400px; то могу дать сайт, где наглядно видно, как себя ведёт страница при таких позициях.