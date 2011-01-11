Внести изменения

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Есть сайт фреймворк js стоит mootools

необходимо в скрипт "Tigra Calendar" встроить обработку символов, чтобы в форму могли вводиться только цифры, ., -

ссылка на календарь

softcomplex.com/products/tigra_calendar/docs/

JavaScript
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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