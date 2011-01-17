Шаблон для Joomla+Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок264 просмотра

Есть макет.

Нужен шаблон.

Хотелось бы сначала получить верстку на утверждение, потом превратить все в шаблоны.

Выбор по цене/качеству/наличию в портфолио сайтов на джумле

Joomla
14 лет назад
ArtPro
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Все отлично, быстро и так как хотелось даже больше. Рад сотрудничеству. Надеюсь не последний раз.
Отличный заказ, четко поставленная задача выполненная в срок оплата получена, все замечательно, Всем рекомендую Евгения как хорошего и честного заказчика!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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