Необходимо сверстать шаблон под джумлу+autoBB

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок150 просмотров

Есть шаблон в PSD, необходимо превратить в шаблон для Джумлы + autoBB.

Пожалуйста указывайте цены и сроки!

Joomla
14 лет назад
kmpr02
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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