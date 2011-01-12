Требуется программист с опытом работы с шопскриптом от вебасиста. Нужно перевести действующий магазин на этот движок. сайт : magicbay . ru Из очевидных задач: 1. подготовить .htaccess ...
Необходимо сверстать шаблон под джумлу+autoBB
Есть шаблон в PSD, необходимо превратить в шаблон для Джумлы + autoBB.
Пожалуйста указывайте цены и сроки!
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