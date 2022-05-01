Верстка дизайна под Joomla 1.5.22+Virtuemat 1.1.6

Здравствуйте, нам необходим человек для реализации дизайна под наш сервис (аукцион недвижимости). Уже реализован каркас дизайна сайта, но необходимо добавить декоративные элементы (что бы не так бедно смотрелся) + логотип. Дизайн ФИКСИРОВАННОЙ ширины. Так-же есть ...