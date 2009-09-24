Условия: - Название должно хорошо читаться и легко записываться. - Название должно хорошо восприниматься на слух - Если название имеет значение то указать какое - Если переводить на другие языки не должно ...
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$25
выплачено фрилансерам
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- $25Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад
ДОбрый день. Ребят, завал и я не успеваю с проектом. Надо быстро и красиво сделать сайт под ключ. Сайт ресторана. Выберу по приоритету цена и скорость.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать шаблон сначала для joomla 1.5.22, и потом сразу до верстать под Virtuemart 1.1.6. Так как в дизайне некоторые части virtuemart еще прорабатываются. Интересует стоимость и сроки работы. ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать макет из PSD под Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.3. Предлагайте свои сроки и цену. В приложении примерный вариант дизайна, так как он будет еще немного изменен.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требования: - Добавить гривну к валютам в VirtueMart 1.1.3 - Курс валют должен братся автоматически с НБУ - В основном нужно чтоб работали следующее валюты: Эвро, Рубль, Доллар, Гривна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
8 лет назад
Удивительно позитивный и реактивный заказчик! Исключительно отличное настроение от сотрудничества и общения; рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хорошый специалист! Рекомендую. Работа сделана на высшем уровне. Спасибо!
$70
10 баллов
16 лет назад
Joomla
C заказчиком приятно было работать, без вопросов сделал предоплату, с пониманием отнесся к задержкам по срокам, за что большое спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрадничество!
Ответный отзыв
Андрей хорошо исполнил свою работу. Исправил все замечания, на связь выходил как и договаривались. Было приятно работать, думаю в дальнейшем буду работать с Вами.