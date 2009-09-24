DrNett

Юрий DrNett

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web разработчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Rozamunda
Ольга 
52 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов
$25
10 баллов
8 лет назад
Название для ИТ компании
Удивительно позитивный и реактивный заказчик! Исключительно отличное настроение от сотрудничества и общения; рекомендую!
Очень хорошый специалист! Рекомендую. Работа сделана на высшем уровне. Спасибо!
Ответный отзыв
rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Верстка макета под Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.3
Joomla
C заказчиком приятно было работать, без вопросов сделал предоплату, с пониманием отнесся к задержкам по срокам, за что большое спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрадничество!
Андрей хорошо исполнил свою работу. Исправил все замечания, на связь выходил как и договаривались. Было приятно работать, думаю в дальнейшем буду работать с Вами.
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