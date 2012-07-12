Разработать не большой сайт для компании занимающийся производством мебели!сделать дизайн и привязать к joomla!
Сделать сайт под ключ
ДОбрый день. Ребят, завал и я не успеваю с проектом. Надо быстро и красиво сделать сайт под ключ. Сайт ресторана. Выберу по приоритету цена и скорость.
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