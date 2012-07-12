Сделать сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен21 заявка228 просмотров

ДОбрый день. Ребят, завал и я не успеваю с проектом. Надо быстро и красиво сделать сайт под ключ. Сайт ресторана. Выберу по приоритету цена и скорость.

13 лет назад
DrNett
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад
$75
1 день
Доволен что выбрал их. Справились с работой на ура. Рекомендую как опытных специалистов. Еще раз спасибо

Заявки фрилансеров

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад