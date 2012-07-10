Сайт для кредитного брокера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок183 просмотра

Нужно сделать сайт для компании кредитного-брокера на 5-6 страниц в короткий срок.

Идеи для наполнения есть. Срок исполнения до 10 дней.

13 лет назад
shats555
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад