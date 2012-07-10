Сайт консалтинговой фирмы под ключ

Надо сделать дизайн для сайта фирмы, порезать и натянуть на движок, т.е. "под ключ". Направленность - промышленная, вид услуг - консалтинг. Надо продумать не только функционал, но и юзабилити, заложить резерв для сео. Движок предлагайте, рассмотрю, можно платные, самописки, джумла и экзотика исключены. Примерная структура и стилистика во вложении, это только для того, чтобы понять, о чем идет речь и определится по цене и срокам, но не догма. После выбора исполнителя, заполню шаблон его ТЗ.

Требования к исполнителю - опыт подобных работ именно с консалтинговыми сайтами (предоставьте ссылки на работы), обязательность, отсутствие отрицательных отзывов, аккаунт от года. Оплата через СБС. Заявки без цены и срока отклоняются сразу. Перед тем как предложить сотрудничество, лучше почитать http://www.weblancer.net/users/sandman/