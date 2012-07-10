Сайт консалтинговой фирмы под ключ

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок360 просмотров

Надо сделать дизайн для сайта фирмы, порезать и натянуть на движок, т.е. "под ключ". Направленность - промышленная, вид услуг - консалтинг. Надо продумать не только функционал, но и юзабилити, заложить резерв для сео. Движок предлагайте, рассмотрю, можно платные, самописки, джумла и экзотика исключены. Примерная структура и стилистика во вложении, это только для того, чтобы понять, о чем идет речь и определится по цене и срокам, но не догма. После выбора исполнителя, заполню шаблон его ТЗ.

Требования к исполнителю - опыт подобных работ именно с консалтинговыми сайтами (предоставьте ссылки на работы), обязательность, отсутствие отрицательных отзывов, аккаунт от года. Оплата через СБС. Заявки без цены и срока отклоняются сразу. Перед тем как предложить сотрудничество, лучше почитать http://www.weblancer.net/users/sandman/

Joomla
13 лет назад
sandman
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание интернет-магазина на Yii Framework

    $2500

    Необходимо разработать интернет-магазин "с нуля" на базе Yii Framework. Предполагается разработка сайта на базе уже отрисованных макетов. Просьба посредникам между конечным исполнителем и заказчиком, мной, не беспокоить. Предпочтение в разработке проекта ...

    Yii
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подкаст-терминал

    $10000

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется разработка подкаст терминала с "0" и под ключ. По-сути разрабатываем что-то среднее между rpod.ru и podfm.ru... Проект должен быть свободным, как rpod(по сути аудио ютуб), но должен и иметь ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин (дизайн + движок)

    $1000

    Современный удобный простой для пользователей Интернет-магазин. Имеется иллюстрация на основе которой должен быть сделан дизайн. Стандартный набор функций ИМ. Должен быть простой понятный интерфейс (заказ на сайте делается максимально быстро и понятно) ...

    jQuery
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт аналог admiral-c.com.ua

    Добрый день, интересует копия технической части сайта http://www.admiral-c.com.ua/ без дизайна и верстки. Просьба писать цену и сроки. заранее спасибо.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт онлайн займов

    Требуется создать сайт онлайн займов. (пример. smszaem.ru) Предпочтение тому, кто работал с подобным проектом. Дизайн в стиле web 2.0 чистый и простой (минимализм). Жду предложений в личку...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-проект

    $2500

    Требуется один или несколько профессиональных программистов, дизайнеров для реализации интернет проекта, возможно человек , который сможет совмстить в себе все эти способности. Четкого тз нет, требуются консультации по стоимости и срокам готовности задания. Бюджет ...

    Java
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад