Интернет-проект

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок269 просмотров

Требуется один или несколько профессиональных программистов, дизайнеров для реализации интернет проекта, возможно человек , который сможет совмстить в себе все эти способности.

Четкого тз нет, требуются консультации по стоимости и срокам готовности задания. Бюджет гибкий.

Суть проекта:

1)Создать сайт в котором можно будет делать определнные прогнозы на бирже, рисуя их на графике(линии, индикаторы и так далее) определенного инструмента , а затем выкладывать свои прогнозы (рисунок с графиком того или иного биржевого инструмента) в социальные сети или просто тупо сохранять готовые картинки у себя на компьютер.

2)Записывать в бд и давать пользователям видеть другие прогнозы.

Сложность:

Решить проблему с поставщиками данных(котировок). Либо дублирование и создание собственного графика отображения котировочных данных , либо покупка каких то готовых нароботок(здесь требуется консультации)

По функциональности график должен быть как этот http://www.finam.ru/analysis/profile0361b/default.asp и иметь все площадки (российские, американские и так далее).Если можно было бы сделать , чтобы график бы отображался на други сайтах не только картинкой, но еще и java(скриптовым ) графиком, было идеально , допустим можно было бы воспользоваться http://www.amcharts.com/stock/ (бесплатный).

Пишите в скайп по всем вопросам : samujan1

Бюджет от 2500 $

Java
13 лет назад
samujan
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

KristinaM
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$2670
25 дней

Заявки фрилансеров

KristinaM
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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