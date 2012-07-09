Создать, сайт для компании. Логотип и корпоративный стиль разработан, дизайн за Вами. Домен vmcompany.com.ua зарегистрирован. Пример сайта : http://www.vistservice.com.ua/....одно условие, что это будет не интернет-магазин, но корзину оставляем для сбора заказа и дальнейшей обработки в ...
Интернет-проект
Требуется один или несколько профессиональных программистов, дизайнеров для реализации интернет проекта, возможно человек , который сможет совмстить в себе все эти способности.
Четкого тз нет, требуются консультации по стоимости и срокам готовности задания. Бюджет гибкий.
Суть проекта:
1)Создать сайт в котором можно будет делать определнные прогнозы на бирже, рисуя их на графике(линии, индикаторы и так далее) определенного инструмента , а затем выкладывать свои прогнозы (рисунок с графиком того или иного биржевого инструмента) в социальные сети или просто тупо сохранять готовые картинки у себя на компьютер.
2)Записывать в бд и давать пользователям видеть другие прогнозы.
Сложность:
Решить проблему с поставщиками данных(котировок). Либо дублирование и создание собственного графика отображения котировочных данных , либо покупка каких то готовых нароботок(здесь требуется консультации)
По функциональности график должен быть как этот http://www.finam.ru/analysis/profile0361b/default.asp и иметь все площадки (российские, американские и так далее).Если можно было бы сделать , чтобы график бы отображался на други сайтах не только картинкой, но еще и java(скриптовым ) графиком, было идеально , допустим можно было бы воспользоваться http://www.amcharts.com/stock/ (бесплатный).
Пишите в скайп по всем вопросам : samujan1
Бюджет от 2500 $
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