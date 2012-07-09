Нужно сделать небольшой сайт.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок247 просмотров

Нужно сделать несложный сайт (8 страниц) с минимальным дизайном и с минимальными сроками (в идеале неделя). Сделать на Сodeigniter.

Схема работы:

На сайте регистрируются пользователи подписчики, которые получают потом рассылку по email.

Любой пользователь заходит на сайт, добавляет заказ и он рассылается всем кто подписался.

Все подписчики разделены по странам и поэтому нужно будет найти или собрать каталог всех стран (желательно полный с городами, областями и т.д) и к каждой стране привязать свою валюту (без конвертаций).

Желательно чтобы у вас был опыт работы с массовыми рассылками.

ТЗ есть прототип в axure есть.

13 лет назад
sdfwef112
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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