Нужно сделать небольшой сайт.

Нужно сделать несложный сайт (8 страниц) с минимальным дизайном и с минимальными сроками (в идеале неделя). Сделать на Сodeigniter.

Схема работы:

На сайте регистрируются пользователи подписчики, которые получают потом рассылку по email.

Любой пользователь заходит на сайт, добавляет заказ и он рассылается всем кто подписался.

Все подписчики разделены по странам и поэтому нужно будет найти или собрать каталог всех стран (желательно полный с городами, областями и т.д) и к каждой стране привязать свою валюту (без конвертаций).

Желательно чтобы у вас был опыт работы с массовыми рассылками.

ТЗ есть прототип в axure есть.