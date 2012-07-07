Создание сайта . тематика гравировальные услуги . сувениры и фотоперенос. на футболки кружки итд . срок 7-14дней . требования . страница на весь экран . хорошее ...
Разработка развлекательного портала
Необходимо создать блог развлекательной тематики, с возможностью добавления фотографий, текстов и видео на базе любой бесплатной cms.
Главное - наполнить сайт контентом. Пример и объем контента сделать как здесь: http://eventprime.ru
Указывайте стоимость и сроки.
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