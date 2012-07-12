Создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт64 заявки491 просмотр

Создать, сайт для компании. Логотип и корпоративный стиль разработан, дизайн за Вами. Домен vmcompany.com.ua зарегистрирован. Пример сайта : http://www.vistservice.com.ua/....одно условие, что это будет не интернет-магазин, но корзину оставляем для сбора заказа и дальнейшей обработки в офисе.

12 лет назад
smersh_l
Виталий 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Онлайн блокнот

    $1700

    Цели - Возможность заносить информацию, находить её, сортировать. - Возможность открыть информацию для просмотра группам (создавая их), всем, указав адреса почты. - Возможность увидеть на карте места создания заметок. - ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ на Drupal 7

    $500

    Требуется свободный в ближайшие три дня маэстро. Нужно сделать сайт под ключ. - тема: берем twitter bootstrap и на его основе делаем тему по дизайну как в приложенном файле - парсинг - ...

    BootstrapDrupal
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка доски объявлений на CMS Drupal

    $1000

    Требуется один профи или команда Необходимы для разработки доски объявлений по продаже автомобилей. Все условия обговариваем отдельно, без предоплаты или сбс. Дизайн макеты в разработке, могу так же сверстать - остальное за вами. ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Купонный сайт под ключ

    $1000

    Нужен скидочный сайт с купонами под ключ, тематика - "Одежда". Дизайн должен быть глянцевым, и в то же вермя не слишком агрессивным, цвета должны преобладать светлые. И также будет много категорий - разныее виды одежды ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать небольшой сайт.

    $500

    Нужно сделать несложный сайт (8 страниц) с минимальным дизайном и с минимальными сроками (в идеале неделя). Сделать на Сodeigniter. Схема работы: На сайте регистрируются пользователи подписчики, которые получают потом рассылку по email. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать простейший сайт

    $100

    Сделать сайтпо строительной технике (погрузчики и другая строительная техника) , с таким же юзабилити , контентом,но с другим описанием компании и контактами, можно использовать шаблон с изменением модулей, с SEO оптимизацией. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Битрикс

    Здравствуйте фрилансеры, нужно сделать интернет магазин под ключ функционал http://elevel-deluxe.ru/, только другой дизайн. В последующем надо будет делать еще и синхронизацию с 1с, но это могут делать другие разработчики(если все в одном лице то лучше). ...

    jQuery
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка развлекательного портала

    Необходимо создать блог развлекательной тематики, с возможностью добавления фотографий, текстов и видео на базе любой бесплатной cms. Главное - наполнить сайт контентом. Пример и объем контента сделать как здесь: http://eventprime.ru Указывайте стоимость и ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать простой сайт под ключ

    Сделать простой сайт по пользованию определенными программами (программы уже написаны на php), который будет работать по следующей схеме (прилагается). Данная схема – это не ТЗ, а описание функционала сайта. Сайт для взрослых. Дизайна пока нет, ...

    PHP
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад