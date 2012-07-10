Требуется создать сайт по продаже автомобилей

Привет всем,

Необходимо создать сайт для компании которая занимается продажей автомобилей.

Должна быть удобная CMC по типу Joomla или Drupal

На сайте интересует и должно быть:

1. 4 категории (О нас, Контакты, Заказать автомобиль, Список Авто в наличии)

1.1 Заявки будут в стандартной форме приходить на майл. После чего сотрудник будет связываться уже по телефону.

2. Мульти язычность (два языка)

3. В разделе Список авто в наличии необходимо , что бы все авто по стандарту сортирование в алфавитном порядке по марки. А так же с возможностью создать небольшой свой фильтр (либо просто по поиску, либо по марке, цене и году)

4. Разработать и прикрутить дизайн (Интересует дизайн с использованием цветов синего, черного и белого. Цвета и сайт по стилю должне быть похожий на логотип BMW, т.к в основном машины будет BMW продаваться).

5. Удобная версия для редактирования для Редакторов сайта. Что бы человек с легкостью мог добавить новую машину со всеми фотографиями.

Вот пример сайта который не нравится по своему функционалу.

http://www.ezauto.lv/ru

Ставьте свои заявки, цены на всю работу и самое главное сроки. Свяжусь с кандидатом либо по майлу либо в Skype

Оплата будет производиться по WebMoney