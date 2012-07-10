Требуется создать сайт по продаже автомобилей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок184 просмотра

Привет всем,

Необходимо создать сайт для компании которая занимается продажей автомобилей.

Должна быть удобная CMC по типу Joomla или Drupal

На сайте интересует и должно быть:

1. 4 категории (О нас, Контакты, Заказать автомобиль, Список Авто в наличии)

1.1 Заявки будут в стандартной форме приходить на майл. После чего сотрудник будет связываться уже по телефону.

2. Мульти язычность (два языка)

3. В разделе Список авто в наличии необходимо , что бы все авто по стандарту сортирование в алфавитном порядке по марки. А так же с возможностью создать небольшой свой фильтр (либо просто по поиску, либо по марке, цене и году)

4. Разработать и прикрутить дизайн (Интересует дизайн с использованием цветов синего, черного и белого. Цвета и сайт по стилю должне быть похожий на логотип BMW, т.к в основном машины будет BMW продаваться).

5. Удобная версия для редактирования для Редакторов сайта. Что бы человек с легкостью мог добавить новую машину со всеми фотографиями.

Вот пример сайта который не нравится по своему функционалу.

http://www.ezauto.lv/ru

Ставьте свои заявки, цены на всю работу и самое главное сроки. Свяжусь с кандидатом либо по майлу либо в Skype

Оплата будет производиться по WebMoney

DrupalJoomla
13 лет назад
icebreak
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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