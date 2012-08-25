Персонально для Дрибас Владислав (Southerner)

  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка232 просмотра

По готовому дизайну сделать сайт с нестандартным каталогом и сложной системой оформления заказа.

13 лет назад
b_and_w
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$200
14 дней
Отлично справился со сложной задачей
Приятный и грамотный человек

Заявки фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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