Подкаст-терминал

Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется разработка подкаст терминала с "0" и под ключ. По-сути разрабатываем что-то среднее между rpod.ru и podfm.ru... Проект должен быть свободным, как rpod(по сути аудио ютуб), но должен и иметь авторскиие возможности, как на podfm.

- Удобный, юзабельный, комерческий дизайн сервиса

- Своя отдельная "CMS – админка"

- Не карявый RSS

- Рейтинг, голосования за подкасты, против, общий рейтинг передач и подкастов

- Возможность брендировать свой канал(Пока не решил надо ли это, но скорее всего да)

- Нормальный модуль статистики, который нормально считает прослушивания, как и на сайта, так и из Itunes

- Возможность присваивать подкасту/подкастеру медальку, которая будет видна в профиле/страничке подкаста

Это, если какие-то общие моменты вкратце. Приоритет отдается тем фрилансерам, у которых есть ИП или ООО(Т.к. хотим договор скорее всего), далее идут те, кто готов работать по СБС. Если у вас высокая репутация, то возможно и "маленькая" предоплата.