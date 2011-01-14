Нужно сверстать простую страницу (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок318 просмотров

Нужно бытро, но грамотно и качественно сверстать простенький макет. Срок - до 14:00 по-Москве (завтра 13-Янв.)

Есть джипег файл макета (для предпросмотра) и есть psd-макет.

Жду предложений.

14 лет назад
fariz
51 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Отлично! Работа проделана чень быстро и на высоком уровне.
Впечатления от сотрудничества только положительные. Приятный в общении человек. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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