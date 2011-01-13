"Прикрутить" картинку к шаблону джумлы.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок160 просмотров

Здравствуйте, коллеги

Задача такая - найти в инете картинку невесты и прикрутить её к шаблону, а точнее - посадить слева на фон шаблона.

Картинка должна быть объёмная.

Сайт как Вы поняли, свадебной тематики.

Жду Ваши предложения в проект.

Бюджет фиксированный.

Оплата 300 WMR

Joomla
14 лет назад
showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Ребята сделали работу очень оперативно, и даже лучше, чем я ожидал. только + надеюсь ещё поработаем.
Спасибо заказчику! Было очень приятно сотрудничать! Указанна сумма, указанны сроки.. все было оплаченно и без каких либо претензий в указанное время и без никакой задержки, постоянно до конца проекта был в сети. во второй раз точно будем рады работать вместе!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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