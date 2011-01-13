"Прикрутить" картинку к шаблону джумлы.

Спасибо заказчику! Было очень приятно сотрудничать! Указанна сумма, указанны сроки.. все было оплаченно и без каких либо претензий в указанное время и без никакой задержки, постоянно до конца проекта был в сети. во второй раз точно будем рады работать вместе!