Итак, по порядочку есть портал - t_u_m_i_x . ru (без черточек) портал работает на CMS SITE DNK (верстка YAML) - посмотрите в футере все написано... также активное использование css, java, ajax и т.п. ...
Визитка на Joomla
Основа должна быть - joomla 1.6 (или 1.5.22) Задание элементарное:
1. Дается PSD-файл "скина" для темплейта
2. Дается "ТЗ" с описанием, что нужно (меню, расстановка модулей в шаблоне),
3. Нужно подобрать (или подготовить) шаблон, отвечающий задачам сайта
4. В соответствии с графическим эскизом настроить CSS и подобрать, если нужно, компоненты - NB- обязательно FREE!!!
5.Выложить проект на наш сервер, который мы уже подготовили. Подробности при подтверждении намерений участия в проекте
О проекте:
Это - сайт-визитка на 4-х языках (важно предусмотреть!). Статичный, архитектура самая простая.
Жду информацию о готовности выполнить этот проект. Ориентировочная стоимость задачи: 15-20 у.е.
Оплата, как всегда, Yandex or WebMoney
В приложении - структурный план расположения модулей. Графику мы потом сами натянем. За быструю и качественную работы перечисляем 1000 российских рублей и отличный отзыв. Когда проект будет готов - я сообщу реквизиты доступа к серверу. Хочется видеть аккуратную современную визитку.
Выбранный исполнитель
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