Визитка на Joomla

Основа должна быть - joomla 1.6 (или 1.5.22) Задание элементарное:

1. Дается PSD-файл "скина" для темплейта

2. Дается "ТЗ" с описанием, что нужно (меню, расстановка модулей в шаблоне),

3. Нужно подобрать (или подготовить) шаблон, отвечающий задачам сайта

4. В соответствии с графическим эскизом настроить CSS и подобрать, если нужно, компоненты - NB- обязательно FREE!!!

5.Выложить проект на наш сервер, который мы уже подготовили. Подробности при подтверждении намерений участия в проекте

О проекте:

Это - сайт-визитка на 4-х языках (важно предусмотреть!). Статичный, архитектура самая простая.

Жду информацию о готовности выполнить этот проект. Ориентировочная стоимость задачи: 15-20 у.е.

Оплата, как всегда, Yandex or WebMoney

В приложении - структурный план расположения модулей. Графику мы потом сами натянем. За быструю и качественную работы перечисляем 1000 российских рублей и отличный отзыв. Когда проект будет готов - я сообщу реквизиты доступа к серверу. Хочется видеть аккуратную современную визитку.