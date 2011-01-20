Визитка на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок258 просмотров

Основа должна быть - joomla 1.6 (или 1.5.22) Задание элементарное:

1. Дается PSD-файл "скина" для темплейта

2. Дается "ТЗ" с описанием, что нужно (меню, расстановка модулей в шаблоне),

3. Нужно подобрать (или подготовить) шаблон, отвечающий задачам сайта

4. В соответствии с графическим эскизом настроить CSS и подобрать, если нужно, компоненты - NB- обязательно FREE!!!

5.Выложить проект на наш сервер, который мы уже подготовили. Подробности при подтверждении намерений участия в проекте

О проекте:

Это - сайт-визитка на 4-х языках (важно предусмотреть!). Статичный, архитектура самая простая.

Жду информацию о готовности выполнить этот проект. Ориентировочная стоимость задачи: 15-20 у.е.

Оплата, как всегда, Yandex or WebMoney

В приложении - структурный план расположения модулей. Графику мы потом сами натянем. За быструю и качественную работы перечисляем 1000 российских рублей и отличный отзыв. Когда проект будет готов - я сообщу реквизиты доступа к серверу. Хочется видеть аккуратную современную визитку.

CSSJoomla
14 лет назад
baltart
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Очень приятно и удобно было сотрудничать с Дмитрием. К работе он подошел креативно, несмотря на довольно размытую постановку задачи (ему была представлена только общая концепция позиций модулей). Подобрал и настроил все необходимые компоненты для сайта, внес дополнения в CSS. Как активный заказчик телеуслуг, очень рекомендую своим коллегам.
Задача выполнена, гонорар получен, в общем как должно и быть, по ходу работы нашли общий язык и доработали сайт, все получилось даже лучше чем планировалось, спасибо Юрию за предоставленную работу!

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • "Прикрутить" картинку к шаблону джумлы.

    $10

    Здравствуйте, коллеги Задача такая - найти в инете картинку невесты и прикрутить её к шаблону, а точнее - посадить слева на фон шаблона. Картинка должна быть объёмная. Сайт как Вы поняли, ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить ошибку в коде

    На сайте http://bez-vesa.ru, при нажатии на кнопку "оформить заказ" появляется всплывающая форма, если ее закрыть и снова нажать на кнопку "оформить заказ" форма уже не появляется и приходится обновлять страницу в браузере, собственно эту ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Электронный бланк

    Добрый день. нужно создать бланк для новых электронных сообщений электронной почты в формате HTML (а также для все документов вордовских). Файл с дизайном есть. Кто поможет? ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать несколько doc файлов.

    $10

    По сути задача сделать doc2html. Есть сайт - http://texcom.in.ua/. Он в процессе разработки еще. Приходят статьи в doc и их надо на сайт добавлять. Я даю ФТП доступ + имя шаблона, в ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать макет для Друпал

    $50

    Есть исходники дизайна - главная, 3 внутренних, внутренние от главной отличаются изменением левой части шапки и футером. Необходимо сверстать, CMS планируется Drupal. Уважаемые фрилансеры, стоимость проекта указана. Прошу экономить свое и мое ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать шаблон под Joomla

    Необходимо установить joomla на хост и свертать простой шаблон (jpg - в приложении, psd - вышлю исполнителю). Шаблон должен быть тянущимся (по высоте). По горизонтали - тянется только цветной фон. Небольшие изменения в ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сверстать простую страницу (срочно)

    Нужно бытро, но грамотно и качественно сверстать простенький макет. Срок - до 14:00 по-Москве (завтра 13-Янв.) Есть джипег файл макета (для предпросмотра) и есть psd-макет. Жду предложений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка дизайна под Joomla 1.5.22+Virtuemat 1.1.6

    Нужно сверстать шаблон сначала для joomla 1.5.22, и потом сразу до верстать под Virtuemart 1.1.6. Так как в дизайне некоторые части virtuemart еще прорабатываются. Интересует стоимость и сроки работы. ...

    Joomla
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад