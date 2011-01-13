Верстка разделов городского портала

Итак, по порядочку

есть портал - t_u_m_i_x . ru (без черточек)

портал работает на CMS SITE DNK (верстка YAML) - посмотрите в футере все написано... также активное использование css, java, ajax и т.п.

на сегодня у портала готовы некоторые разделы, а некоторые все еще в старом дизайне...

требуется - очень хороший верстальщик (или двое), для верстки следующих разделов:

АВТО, РАБОТА, БИЗНЕС

дизайн предоставим в PSD - все аккуратно по группам - слои подписаны, все как нужно.

также уже из наработанных разделов, типа недвижимость, предоставим все что есть - стили, скрипты и прочее.

все объясним и расскажем как должно быть (можно смотреть раздел недвижимость там все заверстано)

доступы и прочее дадим!

пишите свои цены и сроки в проект, а также примеры вашей верстки крупных решений типа портал (заявки скрыты)

подробности будем обсуждать в скайпе или вкрай - почта.

оплата - ЛЮБЫМ удобным для вас способом после проверки вас "на вшивость" (надеюсь понимаете).

бюджет ориентировочный и зависит от тех результатов которые вы дадите (срочность приветствуется и ПРЕМИРУЕТСЯ!)

рассчитываем укладываться в 500-700 $ за 1 раздел! но вы предлагайте свои цены и сроки

з.ы. кто не в теме, просьба не писать - я еще на след неделе размещу пару маленьких проектов, там пообщаемся...

кто в теме - пишите ПО ТЕМЕ!

ждем!