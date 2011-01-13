Требуется программист с опытом работы с шопскриптом от вебасиста. Нужно перевести действующий магазин на этот движок. сайт : magicbay . ru Из очевидных задач: 1. подготовить .htaccess ...
Верстка разделов городского портала
Итак, по порядочку
есть портал - t_u_m_i_x . ru (без черточек)
портал работает на CMS SITE DNK (верстка YAML) - посмотрите в футере все написано... также активное использование css, java, ajax и т.п.
на сегодня у портала готовы некоторые разделы, а некоторые все еще в старом дизайне...
требуется - очень хороший верстальщик (или двое), для верстки следующих разделов:
АВТО, РАБОТА, БИЗНЕС
дизайн предоставим в PSD - все аккуратно по группам - слои подписаны, все как нужно.
также уже из наработанных разделов, типа недвижимость, предоставим все что есть - стили, скрипты и прочее.
все объясним и расскажем как должно быть (можно смотреть раздел недвижимость там все заверстано)
доступы и прочее дадим!
пишите свои цены и сроки в проект, а также примеры вашей верстки крупных решений типа портал (заявки скрыты)
подробности будем обсуждать в скайпе или вкрай - почта.
оплата - ЛЮБЫМ удобным для вас способом после проверки вас "на вшивость" (надеюсь понимаете).
бюджет ориентировочный и зависит от тех результатов которые вы дадите (срочность приветствуется и ПРЕМИРУЕТСЯ!)
рассчитываем укладываться в 500-700 $ за 1 раздел! но вы предлагайте свои цены и сроки
з.ы. кто не в теме, просьба не писать - я еще на след неделе размещу пару маленьких проектов, там пообщаемся...
кто в теме - пишите ПО ТЕМЕ!
ждем!
Заявки фрилансеров
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